-Temporal destrói imóveis, alaga ruas e deixa moradores sem energia em Goiânia e cidades do interior (1.3331652)\nA Defesa Civil de Goiânia emitiu um alerta laranja para pancadas de chuva em Goiânia para esta terça-feira (4). Com base na meteorologia, que prevê temporais em algumas regiões, como ocorreu no noroeste da capital, quando choveu 141 milímetros por hora (mm/h), na noite de domingo (2), a prefeitura enfatiza que pode haver alagamentos e enxurradas em vários pontos da cidade (veja acima vídeo da última chuva em Goiânia). Para tanto, será ativado o serviço de notificação aos moradores desses locais que receberão alerta de emergência no celular e dicas de segurança.\nNesse momento a gente intensifica os monitoramentos das áreas de risco se houver a necessidade de intervenção como limpeza de canais ou de bocas de lobo a gente aciona a Comurg ou Seinfra para intervenções rápidas, temos um grupo de mensagens instantâneas e rapidamente as equipes são acionadas", ressaltou o coordenador da Defesa Civil, Robledo Mendonça, ao POPULAR.