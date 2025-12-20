Um alerta de chuvas fortes foi emitido para Goiás neste final de semana pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o instituto, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h), com ventos intensos de até 60 km/h. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) também divulgou um boletim com alerta para ocorrência de tempestades em 165, neste sábado (20).\nAs regiões mais afetadas serão as porções leste e oeste, com até 55 mm/h de chuva. A previsão é de mínima de 18 °C e máxima de 32 °C para o leste, e mínima de 22 °C e máxima de 34 °C para o oeste.\nBarragem rompe e causa alagamento na zona rural de Ponte Alta do Bom Jesus\nNova frente fria deve trazer tempestade para Goiás; veja cidades que serão mais afetadas\nEmpresa começa a retirar agrotóxicos que caíram no Rio Tocantins após queda de ponte na divisa com o Maranhão