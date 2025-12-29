O alerta de grande perigo pela onda de calor que assola o Brasil acabaria no fim da tarde desta segunda-feira (29), mas foi prolongado em seis estados.\nAviso de perigo segue em vigor até as 18h desta terça-feira (30) e vale para todo o estado do Rio de Janeiro e para a maior parte de São Paulo. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia também abrange o sul do Espírito Santo, sul e sudoeste de Minas Gerais, sul de Goiás e leste de Mato Grosso do Sul.\nSanta Catarina e Paraná, que estavam no aviso anterior, foram retirados da área de risco por calor extremo, mas estão sob alerta para tempestades. Segundo o Inmet, há até as 23h59 de amanhã um alerta laranja por risco de ventos de até 100 km/h e acumulado de chuva de até 100 milímetros em 24 horas para os estados sulistas.\nIPVA 2026: Goianos já podem consultar valor venal de veículos