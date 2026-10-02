Nuvens carregadas em Goiãnia (Wildes Barbosa/O Popular)\nO avanço de uma frente fria coloca grande parte de Goiás em alerta para o risco de tempestades que podem vir acompanhadas de queda de granizo e ventos acima de 70 km/h, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Ao POPULAR, André Amorim, gerente do Cimehgo, explicou que o alerta segue até o dia da eleição, que acontece no próximo domingo (4).\nEntão, vamos esperar chuva, tempestade, rajada de vento, então segue o alerta para os próximos dias. Estamos atentos a situação inclusive no dia da eleição. O pessoal deve ficar mais atento e tudo vai dar certo", afirmou Amorim.\nChuva forte com granizo deixa série de estragos em cidades de Goiás\nChuva de granizo deixa paisagem coberta de branco em Goiás; vídeo\nA instabilidade atinge o estado de forma irregular, com pancadas que podem se concentrar em curtos períodos, porém com alto volume e força destrutiva pontual. A principal preocupação dos meteorologistas está nas fortes rajadas de vento, capazes de derrubar árvores, causar destelhamento de edificações e provocar a queda de galhos sobre a rede elétrica.