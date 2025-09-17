Registro da chuva em Goiás. (Wildes Barbosa/O Popular)\nUm alerta de tempestades foi lançado para 37 cidades em Goiás, como Acreúna, Buriti Alegre, Caldas Novas e São Simão, entre outras. O aviso, emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), vale para esta quarta-feira (17). A previsão engloba várias regiões do estado (veja a lista de municípios ao final da reportagem).\nSegundo o órgão, as pancadas de chuva serão isoladas e de curta duração. As tempestades ainda podem vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e até granizo. Além disso, a frente fria vinda do Norte do Brasil começa a perder intensidade.\nOutro alerta apontado pelo Cimehgo é a umidade do ar no estado, que segue abaixo de 20%. Para se ter uma noção melhor, o índice ideal é 60%, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Nesse período seco, o Ministério da Saúde faz algumas recomendações à população, como beber bastante água, umidificar o ambiente e evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h.