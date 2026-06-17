O Tocantins enfrenta um cenário preocupante de escassez hídrica, com rios em níveis críticos de vazão. De acordo com o boletim do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), os rios Tocantins e Araguaia registram condições que variam de seca severa a extrema, acendendo o alerta para impactos no abastecimento, na navegação e na economia regional.\nO levantamento faz parte do Boletim Mensal de Impactos de Extremos Hidro-Geo-Climáticos, divulgado pelo órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O documento reúne dados de maio deste ano e projeções para o trimestre entre junho e agosto.\nA reportagem procurou a Defesa Civil Estadual e o Governo do Tocantins para comentar o cenário apontado pelo monitoramento federal, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.