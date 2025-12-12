O fim de semana promete ser de chuva em todas as regiões do Tocantins. O estado está completamente coberto por um alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que segue ativo até a manhã de sábado (13).\nSão esperados até 50 milímetros de chuva por dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h, segundo o Inmet. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.\nVeja a previsão para as principais cidades do estado:\nPalmas: No sábado (13), a previsão é de tempo encoberto com chuvas isoladas. No domingo (14) e na segunda-feira (15) são esperadas muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima fica próxima dos 23°C e a máxima chega a 31ºC.\nAraguaína: O sábado (13) deve ser de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No domingo (14), o tempo deve ficar nublado com chuviscos. A temperatura varia entre 23 °C (mínima) e 32 ºC (máxima).