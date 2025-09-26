Grama artificial instalada em trecho da Avenida Castelo Branco: implantação é retrocesso, dizem técnicos (Wildes Barbosa / O Popular)\nO prefeito Sandro Mabel (UB) afirmou que "algumas inovações não funcionam", ao comentar sobre a implantação de grama sintética em canteiros centrais de algumas avenidas de Goiânia. O material de plástico foi levado pela última chuva que caiu na cidade. Antes, o gestor disse que cogitava ampliar o uso da grama também para parques, como o Vaca Brava. Em entrevista para a rádio CBN, ele deixou dúvidas sobre utilizá-las.\nA questão é o seguinte, sou um cara que inova. Algumas inovações não funcionam. A grama sintética não funcionou no primeiro momento, mas nem por isso a gente pode deixar de pensar nela", disse Mabel.\nA forte chuva que atingiu Goiânia na tarde de terça-feira (23) arrancou trechos da grama sintética instalada pela prefeitura em canteiros centrais de avenidas. O material, usado como alternativa à vegetação natural, foi levado pela enxurrada e se espalhou pelas ruas. O episódio foi registrado por um influenciador digital e repercutiu nas redes sociais.