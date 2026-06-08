Preço do alho no varejo teve queda de quase 31%, segundo o IPCA; no preço médio, queda chega a 36% (Guilherme Alves / O Popular)\nA produção de alho no estado tem sido desmotivada diante da queda de 36% no preço médio praticado na Ceasa de Goiás e de quase 31% nos valores no varejo, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A Associação Nacional dos Produtores de Alho (Anapa) estima que 2 mil hectares deixaram de ser produzidos na safra que começa a ser colhida em todo País no fim de junho, sendo mil hectares só em Goiás.\nA forte queda no preço do alho em 2025/2026 teria sido causada pelo excesso de oferta do produto, resultado de importações baratas, especialmente da Argentina e da China. Isso porque o alho dessas duas origens chega ao Brasil com preços abaixo do custo de produção nacional, de acordo com Anapa.