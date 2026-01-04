O Jornal do Campo foi até Nova Veneza, na Região Metropolitana de Goiânia, para mostrar o preparo de uma receita simples e cheia de sabor: uma almôndega feita com molho de tomate fresco. O chef Diógenes Stival ensina o prato com ingredientes que todo mundo costuma ter em casa.\nDiógenes contou que a ideia surgiu quando ele estava em casa e queria fazer um preparo rápido, prático e saboroso. Ele explicou que usou o que estava na geladeira: carne moída e tomates frescos. "Então, eu resolvi fazer uma almôndega suada na frigideira", disse.\nVeja os ingredientes e o modo de preparo. O chef Diógenes ainda deu uma dica: "O pulo do gato é a carne ser moída duas vezes".\nIngredientes:1 kg de patinho bovino moído (dica: moer duas vezes)\n1 kg de tomates frescos\n2 cebolas médias picadas\n6 dentes de alho\n2 colheres de sopa de azeite