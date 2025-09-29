Com o calor intenso que tem atingido o estado, o número de registros de incêndios em veículos tem alarmado motoristas. Só em 2025, até o mês de setembro, foram registrados 88 casos no Tocantins, sendo 40 apenas em Palmas, segundo os Bombeiros.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Palmas registra 40 casos de veículos incendiados até setembro de 2025\nAs altas temperaturas podem agravar falhas mecânicas, causar superaquecimento do motor e facilitar o início de incêndios. O tenente do Corpo de Bombeiros, Thiago Macêdo, alerta que a falta de manutenção preventiva é um dos principais fatores que contribuem para esses acidentes.\nA pessoa que não realiza a manutenção nas datas estabelecidas pelos manuais dos veículos e vai deixando o tempo passar, pode estar com a parte elétrica dando indícios de algum defeito, alguma avaria e a pessoa não tem como identificar. É o momento que pode ocorrer alguma situação de incêndio”, comentou.