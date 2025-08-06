Criança morreu após kombi escolar sofrer acidente na zona rural de Ipameri (Reprodução/TV Anhanguera)\nUma criança de 9 anos, identificada como Celina Victoria Frões Muniz Goes, morreu após a kombi escolar na qual estava sofrer um acidente na zona rural de Ipameri, no sudeste goiano. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no começo da tarde desta terça-feira (5) em uma região conhecida como Mata do Calixto, a 30 km do centro da cidade.\nA Prefeitura de Ipameri informou por meio de nota que a Kombi era um veículo prestador de serviço autônomo de transporte escolar na zona rural do município. Segundo a prefeitura, cinco crianças e o motorista estavam na Kombi no momento do acidente (confira a nota na íntegra abaixo).\nSobe para quatro o número de mortos em acidente que também matou família na GO-210