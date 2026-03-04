A aluna Laura Reis de Oliveira, de 19 anos, que morreu em Goiânia, era determinada e queria fazer Medicina, disse a amiga dela, Iorrana Lemes, ao POPULAR. Segundo a estudante, a dedicação de Laura aos estudos marcava sua rotina durante o preparatório para o vestibular.\nA morte da jovem, na segunda-feira (2), repercutiu entre colegas, familiares e moradores de Morrinhos e da capital. Nos últimos dias, campanhas de doação de sangue mobilizaram centenas de pessoas que acompanharam o estado de saúde da estudante. A família não divulgou a causa da morte.\nO amigo da família, Wesley Santos, contou para a repórter Mariana Guimarães, do POPULAR, que a mobilização para a campanha de doações de sangue superou todas as expectativas e uniu a cidade em solidariedade.\nA cidade se mobilizou para doação de sangue. O avô dela me disse que chegou a 300 doações. Um gesto de amigos e familiares que de alguma forma ajudou muita gente e ela também”, relatou.