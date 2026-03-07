Um aluno de 15 anos foi esfaqueado na porta do Colégio Estadual em Período Integral (Cepi) Cruzeiro do Sul, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). Os bombeiros foram chamados, prestaram os primeiros atendimentos ao adolescente e o levaram ao hospital. Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) de Goiás, o suspeito é um outro estudante do colégio, com a mesma idade. O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (5).\nApós a agressão, o suspeito foi apreendido por policiais penais que estavam nas proximidades do colégio. Visto que o nome do adolescente não foi divulgado pela polícia, o jornal não conseguiu localizar a defesa dele para pedir um posicionamento até a última atualização desta reportagem.\nO adolescente agredido está internado no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), em Brasília (DF). Em nota, a unidade informou que ele passou por uma cirurgia e foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. "A equipe médica mantém comunicação contínua com os familiares sobre o estado de saúde e possíveis atualizações do quadro clínico do paciente", diz parte do comunicado.