O aluno Marcus Andrade, de 42 anos, que denunciou ter sido advertido por usar um short considerado inadequado em uma academia de Anápolis, deve receber R$ 20 mil após entrar com uma ação de indenização por danos morais contra o estabelecimento. Cabe recurso da decisão.\nO JORNAL entrou em contato com o advogado da academia Hope Select e com o próprio estabelecimento para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nNa decisão proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Anápolis, nesta terça-feira (3), a juíza Luciana de Araújo Camapum Ribeiro considerou que a publicação da nota oficial pela academia em resposta à repercussão do caso na mídia resultou em ofensa direta à dignidade e honra do aluno.\nAo invocar, como fundamento de sua postura, a necessidade de ‘agradar e honrar a Deus’, vinculando tal referência ao episódio envolvendo o requerente, que é homossexual, a requerida introduziu componente de natureza religiosa em situação já sensível sob o prisma da identidade e orientação sexual”, afirma a magistrada na decisão judicial.