O projeto Meu Bairro em 15 minutos, da Prefeitura de Goiânia, vai colocar os alunos da rede municipal de educação para percorrer as áreas próximas às escolas e identificar problemas e propor soluções. A maratona pedagógica contará com uma disputa entre as turmas participantes.\nSegundo o projeto, os estudantes deverão observar questões como mobilidade, segurança, lazer, comércio, áreas verdes e acesso a serviços e, depois, escolher um dos desafios encontrados para elaborar uma proposta de intervenção na região.\nO jornal teve acesso ao documento de apresentação da maratona pedagógica e o texto cita que as propostas serão desenvolvidas em três etapas, com mapeamento do entorno, identificação dos principais problemas e elaboração de uma solução em vídeo e apresentação. Ao final, nove projetos, três de cada categoria de ensino, serão selecionados para a etapa final, na qual os estudantes apresentarão as ideias ao prefeito e a secretários municipais.