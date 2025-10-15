A empresa da influenciadora Virginia Fonseca, WePink, diz que terceiriza as trocas e reembolsos e faz envios automatizados, segundo liminar expedida pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). Segundo o órgão, a empresa de cosméticos não demonstrou correção das supostas práticas abusivas. WePink é alvo de uma ação conjunta entre o Procon e o Ministério Público por atrasos e falta de entrega de produtos comprados online.\nA reportagem entrou em contato com a defesa da empresa na terça-feira (14), mas não obteve resposta. Na sexta (7), o advogado Felipe de Paula informou que a WePink ainda não foi citada legalmente e que a empresa não se manifestará até que seja citada.\nQuanto à autuação do Procon, o advogado da empresa informou que está tratando com o órgão para tentar a revogação da multa, pois continua dentro do prazo recursal.