-Vídeo (1.3385892)\nO cantor Amado Batista utilizou suas redes sociais para prestar tributo à filha, Lorena Batista, de 46 anos, que faleceu na noite desta sexta-feira (13), no Hospital São Francisco de Assis, em Goiânia, vítima de um colangiocarcinoma, um câncer raro e agressivo que atinge as vias biliares. Com um relato sobre a dor do luto, o artista destacou o legado de orgulho deixado pela filha que, segundo ele, 'lutou com uma bravura’ e o ‘orgulhou todos os dias’.\nA homenagem, que ressalta a admiração do pai, oferece um registro da intimidade do cantor diante de um dos momentos mais desafiadores de sua trajetória.\nForam tempos difíceis, de batalhas silenciosas contra uma doença grave, mas ela nunca perdeu a doçura que era só dela. Ver uma filha partir é inverter a ordem da natureza, é sentir a alma descompassada”.