Após a chegada de sete novas ambulâncias para reforçar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que aconteceu há cerca de 10 dias, os veículos seguem parados no estacionamento do Câmpus Samambaia, da Universidade Federal de Goiás (UFG). Entregues pelo Ministério da Saúde no dia 30 de junho, as ambulâncias foram obtidas por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) Saúde.\nSegundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, estão sendo realizadas adequações no pátio do Samu para receber as novas ambulâncias. Após a conclusão dos serviços, os veículos serão transferidos do estacionamento da UFG para a sede do serviço.\nParalelamente, de acordo com a secretaria, as ambulâncias passam pelos trâmites necessários para emplacamento e contratação de seguro, etapas obrigatórias para que possam entrar em operação. Segundo nota da SMS, “após a conclusão desses procedimentos, a gestão do Samu definirá o perfil de atendimento de cada veículo.”