A Prefeitura de Goiânia começou, na semana passada, a retirar os vendedores ambulantes da Avenida Anhanguera, no Centro. O prazo, que estava definido para o dia 28 de fevereiro, foi prorrogado para o último dia 10. Desde então, auditores fiscais da Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) deram início à fiscalização rotineira para evitar o retorno dos profissionais informais às calçadas. Parte dos lojistas reclamam de queda no movimento desde que a medida começou a ser implementada pelo Paço.\nNo dia 14 de janeiro, o jornal mostrou que os camelôs que ocupavam uma das principais vias da capital goiana haviam começado a ser notificados pela Sefic – ao todo, foram 97. Até aquele momento, a gestão municipal já havia promovido ações semelhantes na Região da 44 e na Avenida Castelo Branco, em Campinas. A proposta era de que eles fossem levados à Feira Hippie ou a galerias e estabelecimentos comerciais da 44, mas a pasta não cita quantos destes decidiram aderir a essas alternativas.