O Jornal do Campo deste domingo (10), em edição especial de Dia das Mães, ensina como preparar a amexinha de queijo, um doce tradicional da culinária goiana que carrega história, afeto e parceria familiar.\nA receita foi apresentada por Eduardo e a mãe dele, Cristiane, que trabalham juntos na produção de doces artesanais e transformaram o que era tradição de família em fonte de renda.\nApesar do nome, o doce não leva ameixa. A aparência lembra a fruta, mas o ingrediente principal é o queijo. Segundo Eduardo, a receita foi aprendida com a bisavó e atravessou gerações até se tornar parte do dia a dia da família.\nFazer doce é uma coisa que veio de família e despertou essa paixão em mim”, contou o jovem.\nEstrogonofe de pirarucu: Sabores do Campo ensina receita saborosa\nMocotó: Sabores do Campo ensina receita clássica da culinária brasileira