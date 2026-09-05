-caixa_daqui_nova.mp4 (1.3452939)\nOs amigos Vinícius França, de 33 anos, e Adryel Victor, de 20, desceram uma enxurrada dentro de uma caixa d’água e se divertiram durante uma chuva em Nova Glória, no centro de Goiás. A dupla estava em de frente a uma distribuidora nesta sexta-feira (4), quando decidiram fazer a brincadeira. O vídeo do momento já acumula mais cinco milhões de visualizações (veja o vídeo acima).\nNa gravação, Adryel desce a rua dentro da caixa d'água levada pela enxurrada e, em seguida, a carrega no ombro de volta para o topo para repetir o trajeto. Em um dos momentos, Vinícius também entra na caixa para se juntar ao amigo na brincadeira. Adryel contou que eles nunca tinham feito nada parecido, mas admitiu ter sido o autor da ideia. "Eu tive a ideia, mas o Vinícius saiu correndo e começou a brincadeira", relatou.