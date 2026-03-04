A Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) autorizou e a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) deve cortar 25 árvores, sendo 23 sibipirunas (Cenostigma pluviosum), no Setor Oeste. O processo foi aberto a pedido do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) ainda no ano passado, e a avaliação da agência municipal ocorreu em janeiro deste ano.\nAinda não há uma data para o corte das árvores, já que o processo ainda não foi encaminhado para a execução da Comurg. Todos os espécimes estão localizados na Quadra T22, onde fica a sede do tribunal, nas ruas T-52, T-51, T-29 e Avenida T-1.\nA administração do TRT-GO informa que “solicitou à Amma vistoria técnica e avaliação fitossanitária das árvores nas calçadas ao redor do Complexo Trabalhista após a identificação de pelo menos duas árvores doentes e registros recentes de queda de galhos durante fortes chuvas, que atingiram veículos e causaram danos à fachada dos prédios”.