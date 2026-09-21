A Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) de Goiânia pede a suspensão imediata das autorizações de podas de árvores pela Equatorial Energia Goiás. A informação está em um relatório da gerência de Arborização Urbana, que também pede que seja avaliada a rescisão do termo de cooperação técnica assinado em fevereiro deste ano entre o órgão e a empresa para evitar a ocorrência de podas consideradas drásticas, que comprometiam a sustentabilidade da árvore e, muitas vezes, levava a Amma a autorizar cortes das mesmas. Segundo o documento, a Equatorial não está respeitando o acordo e segue fazendo podas excessivas em Goiânia.\nO documento afirma que desde fevereiro houve casos de árvores que sofreram “intervenções sucessivas” sem, em contrapartida, uma solução estrutural definitiva para o conflito entre arborização e rede elétrica. Também foram registradas remoção excessiva de massa foliar e de ramos estruturais, mutilação e descaracterização significativa da arquitetura natural das copas, podas laterais excessivas, rebaixamento excessivo de copas, execução inadequada de podas em formato de “v” e “u”, que comprometem a distribuição equilibrada da copa e sua estabilidade e o manejo inadequado de palmeiras, com retirada excessiva ou praticamente integral de suas copas.