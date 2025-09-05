Nos próximos dias, a lagoa do Parque da Lagoa, localizado no Parque Industrial João Braz, em Goiânia, deve receber uma nova fonte luminosa, segundo a presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), Zilma Peixoto.\nPara ela, sobre a fonte luminosa pertencer originalmente ao Parque Vaca Brava, essa informação foi baseada em deduções; não existe nada documentado que comprove a retirada.\nZilma Peixoto assegurou, sem uma data específica, que em breve a fonte do Parque da Lagoa será reinstalada.\nO equipamento já se encontra todo organizado, todo arrumado, o motor já no ponto de ser anexado, então eu acredito que, em mais alguns dias, teremos condições de voltar o equipamento para a lagoa”, cita a presidente.\nUrgência\nA presidente explicou que, durante uma visita técnica realizada pela Amma no dia 1º de abril deste ano ao Parque da Lagoa, a equipe constatou que parte do equipamento da fonte estava submersa e precisava ser retirada com urgência para manutenção, pois, caso afundasse completamente, a recuperação seria mais difícil.