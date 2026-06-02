A minuta do primeiro manual de podas de Goiânia está pronta. A informação é da presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), Zilma Peixoto, durante entrevista ontem ao jornal. A pasta se envolveu em polêmica nos últimos dias por causa da retirada de árvores no Lago das Rosas.\nO documento ainda passará por consulta a entidades técnicas e à sociedade civil e deve ser publicado em até 60 dias. Depois disso, o órgão irá elaborar um manual de arborização.\nSegundo Zilma, o objetivo é criar parâmetros técnicos para podas e plantios, orientar a escolha das espécies adequadas para cada espaço urbano e evitar problemas de manejo que possam comprometer a arborização da cidade. A secretária afirma que, hoje, não existe na Prefeitura um manual que dê uma referência técnica única para orientar as intervenções ambientais nas diferentes espécies arbóreas.