(Foto 1/ Reprodução Instagram Ana Castela. Foto 2/ Thiago Leon e Lucas Torres)\nA Prefeitura de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, firmou a contratação dos cantores Ana Castela e Daniel para se apresentarem na Romaria de Trindade em 2026. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação (Secom) do município.\nAo jornal, por meio de nota, a prefeitura explicou que a "antecipação na contratação de grandes atrações artísticas é uma prática fundamentada em planejamento estratégico", e que as negociações fazem parte da fase de planejamento e organização do evento. A Secom destacou ainda que a organização da festa "envolve múltiplas frentes de financiamento, com recursos provenientes de parcerias com o Governo Estadual, Governo Federal e iniciativa privada". (Veja a nota completa na íntegra).