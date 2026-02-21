-FOTOS (1.3376690)\nAna Paula Rezende, filha do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), se filiou ao Partido Liberal, nesta sexta-feira (20), durante evento na sede do partido, em Goiânia. Na ocasião, o presidente estadual do partido e pré-candidato ao governo, Wilder Morais, também anunciou que ela é pré-candidata a vice.\nNo discurso, Ana Paula disse que, para fazer parte do projeto, exigiu o compromisso com a realização de marcas dos governos do se pai, como os mutirões pelo estado e entrega de casas para a população carente.\nHoje eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida, eu saio do MDB. Um partido que meu pai lutou e amou até os últimos dias de vida. Mas eu saio também do partido que fechou as portas para o legado que ele deixou. Fechou as portas para o meu projeto político, um projeto de trabalho e respeito ao povo”, disse Ana Paula, no discurso.