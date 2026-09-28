Um anel luminoso e colorido ao redor do Sol chamou a atenção em São Félix do Tocantins, na região leste do estado. O fenômeno, conhecido como halo solar, foi observado neste sábado (26).\nA imagem foi feita pela moradora Luciaria Corado. O halo solar costuma ser observado com maior frequência durante períodos de transição de estação ou em dias com maior possibilidade de chuva.\nO meteorologista José Luiz Cabral explica que o fenômeno óptico atmosférico pode ser luminoso e, em alguns casos, como o registrado em São Félix, apresentar coloração. Ele se forma ao redor do Sol e é considerado uma espécie de arco-íris circular.\nColombiano se surpreende com nascente de água cristalina no TO\nFilhote de curiquinha-verde nasce em ninho que parou obra no TO\nCoruja-buraqueira branca é flagrada em fazenda de Jataí