Trabalhadores e animais foram atacados por abelhas em um terreno em Dianópolis, na região sudeste do Tocantins. Segundo o Corpo de Bombeiros, o ataque começou enquanto os trabalhadores realizavam a limpeza do local.\nDe acordo com a corporação, os trabalhadores teriam atingido o enxame durante o serviço, momento em que as abelhas iniciaram o ataque. O caso foi registrado nesta quinta-feira (23).\nSegundo o tenente da Polícia Militar Jheymeson Melo, entre os animais atingidos, uma ovelha não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto outra ficou cega de um olho. As pessoas que estavam no local também ficaram feridas.\nOs animais foram resgatados pelos bombeiros, que também realizaram o controle da área onde o enxame estava, garantindo a segurança no local.