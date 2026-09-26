A programação das comemorações pelos 93 anos de Goiânia foi apresentada oficialmente ontem pela Prefeitura e conta com ações em 10 bairros e um evento principal na Avenida Goiás, no dia 24 de outubro. Ao todo, o cronograma reúne 229 atrações e atividades, entre shows, apresentações culturais, esportivas e de lazer, distribuídas ao longo do mês. Entre os artistas estão Amado Batista, Seu Jorge, Zeca Baleiro, Sandra Sá e Murilo Huff.\nEm julho, o DAQUI antecipou que a administração municipal planejava espalhar as comemorações pela cidade ao longo de outubro. A proposta recebeu o nome de Festival Viva Goiânia e foi estruturada para levar atividades a diferentes regiões da capital. Para viabilizar a programação, a Secretaria Municipal de Governo (Segov) abriu um chamamento público e escolheu o Instituto Meta e Verso para executar o projeto, por R$ 3 milhões.