Descrito por conhecidos como alguém que não dava sinais de que pudesse ser autor de um crime cruel, Thales Machado, de 41 anos, teve um dia comum antes de matar o filho, Miguel, de 12 anos, e atirar contra Benício, de 8, e se suicidar na noite de quarta-feira (11), em Itumbiara. Secretário de Governo da Prefeitura e pré-candidato a deputado estadual, Thales cometeu um filicídio, qualificado como homicídio, supostamente como uma forma de punir a mulher.\nO jornal ouviu de pessoas próximas que ontem, antes do crime, Thales começou o dia com uma agenda política em Inaciolândia. Tratava-se de um compromisso de campanha. O homem era pré-candidato a deputado estadual, com apoio do prefeito Dione Araújo, seu sogro e avô dos meninos assassinados.\nDepois, voltou para Itumbiara, participou de compromissos relacionados ao seu cargo na Prefeitura e, então, esteve com os filhos no fim da tarde, quando levou o mais velho para uma aula de luta. Em vídeo publicado nas redes sociais poucas horas antes do crime, Thales aparece com Benício no colo, que desenha, enquanto Miguel luta. Na legenda, o pai escreveu: “Que Deus abençoe sempre, meus filhos… papai ama muito”.