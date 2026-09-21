A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) suspendeu os testes de radares que medem velocidade média, que tinham sido anunciados há dez dias.\nSegundo a agência reguladora, a suspensão é temporária. Ela ocorre para ajustes na sinalização e na comunicação aos usuários.\nComo mostrou a Folha de S.Paulo, a ANTT autorizou teste de radar que mede a velocidade média em oito estados. Entre os locais escolhidos estava um trecho da ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro.\nOs experimentos seriam em rodovias sob concessão privada —não havia nenhum trecho em São Paulo.\nOs locais constam em uma série de autorizações emitidas pela Surod (Superintendência de Infraestrutura Rodoviária) e publicadas no Diário Oficial da União do último dia 11.\nTirar CNH em Goiás demora mais que a média nacional\nPrefeitura proíbe bandeiras de propaganda em rotatórias de Palmas; veja novas regras