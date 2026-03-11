A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou na segunda-feira (9) o uso do teplizumabe, medicamento com potencial para retardar o início do diabetes tipo 1. O remédio agora pode ser usado no Brasil por pacientes com a doença no estágio 2 a partir de 8 anos de idade, para atrasar o desenvolvimento do estágio 3.\nDe acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, até então o tratamento era baseado apenas na reposição da insulina que o organismo havia deixado de produzir. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico passa a atacar, por engano, as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina.\nCom o novo medicamento, a ideia é intervir no processo imunológico que leva à destruição dessas células, o que pode retardar o seu aparecimento clínico.\nExercícios físicos contribuem para envelhecimento saudável