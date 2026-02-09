A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta para os riscos de pancreatite decorrentes do uso de canetas emagrecedoras. Emitido nesta segunda-feira (9), o alerta ocorre após a própria agência notificar seis mortes associadadas aos medicamentos antagonistas do receptor GLP-1, usados para tratar diabetes e popularizados a partir de seus benefícios no combate à obesidade.\nSegundo a agência, de 2020 até 7 de dezembro de 2025, foram notificados 145 casos suspeitos de eventos adversos com o uso desses medicamentos, dos quais seis resultaram em morte.\nApesar do alerta, a agência afirma que os benefícios terapêuticos das substâncias ainda superam os efeitos adversos, de acordo com os usos aprovados na bula.\nA Elly Lilly disse, em nota, que a bula de Mounjaro (tirzepatida) adverte que a inflamação do pâncreas (pancreatite aguda) é uma reação adversa incomum e aconselha os pacientes a conversarem com seu médico para obter mais informações sobre os sintomas de pancreatite e informar o médico e interromper o tratamento em caso de suspeita de pancreatite durante o tratamento com Mounjaro.