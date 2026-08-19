Dona Francisca exibe orgulha sua Certidão de Nascimento, documento que só chegou após mais de um século de vida (Rafael Batista/Comunicação DPE-TO)\nAos 109 anos, Francisca Antônia de Jesus conseguiu, pela primeira vez, a certidão de nascimento. Nascida em 1916, em um povoado próximo a Fronteiras, no Sul do Piauí, ela passou mais de um século sem registro civil. A documentação só foi regularizada recentemente após a atuação da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO).\nLúcida e com a memória preservada, Dona Francisca ainda se lembra de detalhes do dia em que nasceu.\nNasci nos campos. Eu nasci 6 horas da manhã, em 1916. A minha mãe me disse e eu nunca esqueci", contou.\nNa época, o acesso ao registro civil e à educação era limitado, principalmente para famílias de baixa renda. Sem a certidão de nascimento, Francisca trabalhou durante toda a vida na lavoura, onde cultivava algodão, feijão e milho.