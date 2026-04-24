O atacante Gilberto Macena, que também preside o Bela Vista-TO, alcançou uma marca histórica no último sábado (18). Ao conquistar o título da Segunda Divisão da Tailândia (Thai League 2) com o Rasisalai United, o jogador venceu todas as competições oficiais do futebol tailandês.\nA equipe de Gil Macena, como é popularmente conhecido, garantiu a taça e o acesso à elite nacional ao vencer o Mahasarakham por 3 a 0. Com uma trajetória consolidada no país asiático, o atacante agora detém os títulos de todas as divisões e copas nacionais do país.\nAos 42 anos, o jogador e dirigente conversou com o DAQUI sobre o momento da carreira e revelou que ainda avalia a aposentadoria. "Existe uma chance de retornar e continuar jogando no Brasil, mas não descarto a possibilidade de dar continuidade à minha carreira aqui fora. Vou estar de férias em breve e analisarei com mais calma antes de tomar uma decisão final", afirmou.