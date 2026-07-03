Nove bairros de Aparecida de Goiânia – Buriti Sereno, Parque das Nações, Colonial Sul, Jardim Veneza, Parque das Nações, Itapuã, Porto das Pedras, Colinas de Homero e Morada dos Pássaros – passam a ser diretamente beneficiados pelo Complexo Viário Maguito Vilela, formado pelos eixos estruturantes 1-A e Leste Oeste 2. As duas estruturas foram inauguradas na noite desta quinta-feira (2) e concluem o conjunto de cinco eixos estruturantes que começaram a ser construídos em 2012, pelo então prefeito Maguito Vilela (MDB).\nOs dois eixos – os últimos para completar o projeto inicial – visam facilitar o acesso dos moradores das regiões de Buriti Sereno e Cidade Vera Cruz ao Anel Viário e a BR-060. Juntos, percorrem mais de oito quilômetros. O Eixo 1-A, que abrange cerca de 3,5 quilômetros de extensão, conecta o Parque das Nações ao Bairro Cardoso, passando pelas avenidas Prado Júnior, Portugal e Nossa Senhora. Já o Eixo Leste Oeste 2, que tem 4,85 quilômetros de extensão, passa pelo bairro Buriti Sereno, na Avenida Atlântica, depois segue pelo Colonial Sul, na Avenida Beira Mar, alcança o Jardim Veneza, na Avenida Brasil, passa pela Avenida das Nações, chega à Avenida 12 e termina na Uirapuru.