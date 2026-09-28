-VÍDEO DAQUI: Apartamento de luxo pega fogo em Goiânia (1.3461589)\nUm apartamento de luxo, no 20º andar de um prédio na rua 1141, no Setor Marista, em Goiânia, pegou fogo nesta segunda-feira (28), e o edifício precisou ser evacuado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher e uma criança foram resgatadas do imóvel sem ferimentos. Imagens às quais a TV Anhanguera teve acesso mostram duas mulheres no parapeito, tentando escapar da fumaça (assista acima).\nAs duas foram encaminhadas ao Hospital Albert Einstein para avaliação médica, conforme a corporação. Como as identidades delas não foram divulgadas, a reportagem não pôde atualizar o estado de saúde até a última atualização desta reportagem.\nSegundo os bombeiros, seis equipes foram mobilizadas para combater o incêndio e realizar o atendimento no local. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas do fogo.