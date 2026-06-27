A atual dificuldade para contratação de mão de obra para o comércio varejista tem contribuído para a expansão dos aplicativos que conectam profissionais autônomos às empresas para a realização de trabalhos pontuais. O trabalhador se cadastra na plataforma, onde são oferecidas horas de trabalho em dias específicos em determinados estabelecimentos, e aceita a “missão” que melhor lhe convier. O pagamento é por hora trabalhada e é feito logo após a realização do trabalho.\nUm destes aplicativos que atuam em Goiânia é o Anthor, que nasceu da identificação de uma oportunidade de mercado, quando o CEO de uma grande indústria desabafou sobre a dificuldade de gerenciar promotores de vendas e sugeriu que precisava de um serviço “estilo Uber”, onde pudesse chamar profissionais sob demanda. Seria uma nova categoria de serviço, que visa transformar a maneira que as pessoas trabalham e permitir flexibilidade e aumento de renda.