-VÍDEO: Apreensão de cocaína (1.3414935)\nA apreensão de quase meia tonelada de cocaína escondida em uma carga de melancias deu origem a uma grande operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas em Goiás e outros seis estados do país. A ação, deflagrada nesta terça-feira (26), investiga uma organização criminosa suspeita de atuar no transporte, financiamento e distribuição de entorpecentes em diferentes regiões do Brasil e cumpre 10 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva em 9 cidades de GO, BA, PA, TO, CE e MT.\nVeja mais detalhes sobre a Operação Perséfone na matéria da TV Anhanguera: Cocaína em carga de melancia\nA investigação começou após a apreensão de 466,8 quilos de cocaína escondidos em uma carga de melancias. A droga foi encontrada em outubro de 2025, durante a abordagem de um caminhão em Campinaçu, no norte de Goiás. Na ocasião, o motorista foi preso em flagrante.