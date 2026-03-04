Esmeralda Domingos da Silva tinha 17 anos (Reprodução/Instagram de Esmeralda)\nA Polícia Civil do Tocantins cumpriu mandados de prisão preventiva contra um casal suspeito de matar a adolescente Esmeralda Domingos da Silva, de 17 anos, em um bar no Jardim Aureny IV, região sul de Palmas. O crime ocorreu no dia 28 de janeiro.\nAs investigações conduzidas pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP – Palmas) apontam que o homicídio teve motivação passional. De acordo com a apuração, a jovem dançava próxima a T.G.P., de 20 anos, quando a namorada dele, J.S.C., de 27 anos, demonstrou ciúmes. A suspeita saiu do local e retornou armada.\nAinda conforme a Polícia Civil, a mulher tentou atirar contra amigos da vítima antes de atingir Esmeralda na região do pescoço. A adolescente morreu no local.