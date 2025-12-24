A cobrança da taxa do lixo em Goiânia para 2026 ainda depende do fechamento da contabilidade dos serviços de limpeza urbana para a definição dos valores finais. Mesmo sem os dados definitivos dos custos, alguns parâmetros já estão estabelecidos. A taxa mínima, que em 2025 foi de R$ 21,50, está estimada em R$ 22,45 para 2026. O aumento é referente à inflação deste ano de 4,46%, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O valor já foi calculado, embora o lançamento oficial ainda dependa de simulações para verificar o impacto na arrecadação, considerando inflação, número de imóveis e diferentes faixas de cobrança.\nEm 2025, a taxa contou com subsídio de 75%, porcentual que reduziu o valor pago pelos moradores. O decreto que regulamentou a Lei da Taxa de Limpeza Urbana (TLP), publicada em maio deste ano, prevê, em 2026, subsídio de 65%, ou seja, menos 10 pontos porcentuais (pp). O secretário de Fazenda de Goiânia, Valdivino Oliveira, ressalta que somente após a consolidação de todos os custos será possível confirmar o porcentual de subsídio e o valor que será rateado entre os contribuintes. Se o decreto não for alterado e o subsídio continuar em 65% o valor da taxa do lixo pode subir 40% no ano que vem, sem contar o valor da inflação, o que elevaria ainda mais a taxa final. “Acredito que vamos manter o subsídio de 75% porque o prefeito quer dar o maior subsídio possível.”