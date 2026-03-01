Com o fim do período de defeso da Piracema nesse sábado (28), a pesca profissional no Tocantins segue permitida, mas com exigências específicas. Para transportar e comercializar o peixe, o trabalhador precisa apresentar a Autorização de Transporte e Comercialização de Pescado, documento emitido pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). Essa e outras medidas buscam garantir o controle da atividade e a preservação das espécies.\nApesar da liberação da pesca nos rios do estado, o instituto reforça que a atividade continua sujeita a restrições ambientais. Por exemplo, com base nas Portarias 34 e 35 de 2023, há limites de tamanho para captura de espécies como lambari, pacu e pirarara. Além disso, são proibidas a pesca, transporte e comercialização de espécies ameaçadas, entre elas a dourada de couro, rubinho, pacu-dente-seco e piabanha. O descumprimento pode gerar multas, apreensão de equipamentos e outras punições.