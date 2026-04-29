Três trechos específicos da pista do autódromo de Goiânia receberam reparos na manutenção realizada depois da etapa da MotoGP, em março. Após a passagem do Mundial de Motovelocidade, o piso foi criticado por problemas, principalmente de pedaços de asfalto soltos no final do ‘S’ e início da reta oposta.\nNo dia 6 de abril, o autódromo foi fechado para manutenção na pista. A intervenção durou três dias. Alguns trechos específicos receberam atenção nos reparos: início da reta principal, curva no fim do bico de pato e o fim do ‘S’ com o início da reta oposta. Só a parte no bico de pato foi uma solicitação de reparo de técnicos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) com orientação de membros da Federação Internacional de Motociclismo (FIM). Os outros foram por problemas apresentados durante a MotoGP.