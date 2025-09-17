Radar no cruzamento da T-63 com a Avenida T-4, Setor Bueno: SET acredita em melhoria em índices no trânsito (Wildes Barbosa / O Popular)\nOs radares e as lombadas eletrônicas instalados nas vias de Goiânia desde o final de março, de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), entre abril e julho deste ano, já efetuaram 102.043 infrações de todos os tipos na capital. Os equipamentos, além do excesso de velocidade, também flagram o avanço de semáforo e a parada acima da faixa de pedestres, por exemplo. Estes números se referem a apenas as infrações registradas pelos equipamentos. Segundo a SET, neste período foram 1.120 infrações por transitar em mais de 50% da velocidade máxima permitida, uma média de 9 por dia. O avanço ao sinal vermelho somou 24.333 multas (202 por dia) e a parada sobre a faixa chegou a 969 (8 por dia).