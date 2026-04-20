Célia Barbosa Carvalho teve a cirurgia adiada após a equipe médica do Hospital Geral de Palmas identificar que o material que seria usado no procedimento estava molhado. Para não correr o risco de infecção, médico responsável suspendeu a cirurgia. A aposentada foi diagnosticada com necrose avascular da cabeça do fêmur bilateral, condição que gera falta de sangue no tecido ósseo, dores nos quadris e limita os movimentos.\n"Dei entrada às 6h. Quando chegou lá, eles falaram que seria às 8h [a cirurgia]. O anestesista veio, só que, antes dele aplicar a anestesia, foram abertas as maletas que têm os instrumentos para ser feita a cirurgia, só que eles estavam molhados. Devido a isso, o médico, por cautela, achou por bem não fazer. Porque, se ele fosse fazer, eu correria risco de infecção e até mesmo perder a prótese", explicou em entrevista à TV Anhanguera.