O suspeito de assassinar a facadas o idoso Antônio Celestino de Medeiros Neto, de 61 anos, em uma distribuidora de bebidas de Palmas, é um policial civil aposentado, também de 61 anos, segundo apurou o g1. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (15), e o caso segue sob investigação da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa.
O nome do suspeito ainda não foi confirmado, por isso o g1 e o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada em um estabelecimento na Arse 112, antiga 1.206 sul, durante a madrugada deste sábado (15), pouco antes das 5h.
Antônio chegou a ser socorrido pelos bombeiros militares, mas morreu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local, mas apenas constatou o óbito.