Sede da Prefeitura de Araguaína (Divulgação/Prefeitura de Araguaína)\nA Prefeitura de Araguaína publicou quatro editais de um novo concurso público. São ofertadas mais de 1,5 mil vagas com salários que variam de R$ 2,3 mil a R$ 16,4 mil. As inscrições devem ser feitas até o dia 6 de julho pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB.\nA isenção da taxa deve ser solicitada até esta sexta-feira (29). As oportunidades são para atuar nas áreas da educação, saúde, infraestrutura, segurança viária e jurídica.\nOs editais preveem oportunidades para níveis médio e superior. Entre as seleções, há vagas para a Agência Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT), o Instituto de Previdência dos Servidores (IMPAR) e a Procuradoria Geral do Município.\nTribunal derruba lei que permitia reenquadramento de servidores da saúde sem concurso em cidade do TO