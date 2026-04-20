Uma área de 3.314,45 hectares de vegetação nativa do Cerrado, desmatada ilegalmente, será recuperada no Tocantins após um acordo firmado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO). A extensão corresponde a mais de 4,6 mil campos de futebol.\nO acordo, considerado histórico pelo MPTO, foi assinado na última quinta-feira (16) por meio de dois Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) com o Grupo São Miguel, antigo Diamante Agrícola. A recuperação ambiental envolve as fazendas Diamante, Ouro Verde, Safira e Santa Maria, localizadas em Lagoa da Confusão e Cristalândia, no sul do estado.\nEm nota, o Grupo São Miguel afirma que atua com base na legislação ambiental e com autorizações do Estado, destacando a geração de mais de 400 empregos diretos e 900 indiretos, além da preservação de 23 mil hectares de mata. A empresa reconhece, no entanto, que o Ministério Público do Tocantins apontou possíveis irregularidades nos processos de licenciamento e informa que firmou acordo para reforçar o compromisso com a preservação ambiental. O grupo também pede desculpas por eventuais descumprimentos legais e reafirma que pretende seguir produzindo de forma responsável e em conformidade com as exigências ambientais.